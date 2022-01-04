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Güney Kıbrıs’ta okulların açılıp açılmaması tartışılıyor

Güney Kıbrıs’ta son günlerde 5 bin bandında seyreden Covid-19 vakaları nedeniyle, Noel tatilinin biteceği gün olan 10 Ocak’ta okulların açılıp açılmamasının tartışıldığı bildirildi.

04 Ocak 2022 Salı 12:15
Güney Kıbrıs’ta okulların açılıp açılmaması tartışılıyor

Alithia gazetesi “Okullar Açılsın mı, Açılmasın mı? Büyük İkilem” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, uzmanların Covid-19 vakalarındaki büyük artış nedeniyle tatilin uzatılmasından yana olduğunu ve okulların açılması halinde, Covid-19’un çocuklar arasında yayılıp trajik sonuçlar doğuracağını ifade ettiğini yazdı.

Gazete, Rum Eğitim Bakanlığı’nın ise çocukların, denetimin olduğu okulların içerisinde daha güvenli olduklarını ve okul ortamında daha iyi bir eğitim imkanı sunulduğunu; bu nedenle de okulların açılması gerektiğini savunduğunu kaydetti.

3 BİNDEN FAZLA POZİTİF KİŞİNİN TEMASLILARINI GİZLEMESİ NEDENİYLE YETKİLİ MAKAMLAR ALARMDA

Gazete, bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’ta Covid-19 testi pozitif çıkan 3 binden fazla kişinin temaslılarını gizlediğini ve bu durumun, yetkili makamları alarma geçirdiğini yazdı.

Haberde, temaslıların bildirilmemesi nedeniyle vaka artışının önüne kolay geçilemeyeceği ve temaslıların çoğunun büyük olasılıkla virüsü kapmış olduğu ifade edildi.

Gazete, Rum Sağlık Bakanlığı’nın dünkü açıklamasında 5 bin 24 yeni vaka tespit edildiğini ve 62 ile 84 yaşında iki hastanın hayatını kaybettiğini kaydederken, Güney Kıbrıs’taki pozitiflik oranının yüzde 3,06’ya yükseldiğini belirtti. Pandeminin başından bu yana tespit edilen pozitif vaka sayısı 177 bin 721’e, ölüm sayısı da 641’e ulaştı.

LARNAKA DEVLET HASTANESİ’NDE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE 6 YATAK DAHA KONULUYOR

Gazete, bir başka haberinde de Larnaka Devlet Hastanesi’ndeki yoğun bakım ünitesine 6 yatak daha konulduğunu ve ihtiyaç halinde 6 yatak daha ekleneceğini yazdı.

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Haberde, Almanya’dan solunum cihazı sipariş edildiği ve gelecek hafta cihazların geleceği kaydedildi.

BAŞPİSKOPOS AŞILANMAYAN DİN ADAMLARI ALEYHİNDE TEDBİR ALACAĞINI AÇIKLADI

Bu arada, Başpiskopos II. Hrisostomos da, aşılanmayan ve aşı karşıtlığı yapan din adamları aleyhinde tedbir alacağını bir kez daha dile getirdi.

Gazeteye göre II. Hrisostomos, aşılanmayan din adamlarını cezalandıracağını söylediği halde hala aşı yaptırmayanlar olduğunu söyledi.

II. Hrisostomos, Rum Hükümeti’nin Theofania yortusu çerçevesinde yapılacak olan ayinlere olası yasaklamaya da karşı çıktığını ifade etti.

PANDEMİ PARTİ ÇALIŞMALARINA DA DARBE VURDU

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, pandeminin Rum siyasi partilerin 2023 yılında yapılacak olan Başkanlık seçimi için yaptıkları çalışmalara da darbe vurduğunu yazdı.

Gazete, bazı partilerin toplantılarını internet üzerinden yapmayı planladığını, DİKO’nun da ay sonu yapılması planlanan kurultayını online yapmayı düşündüğünü kaydetti.

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Son Güncelleme: 04.01.2022 13:15
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