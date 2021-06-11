banner386
banner365
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tatar’ı hiç mi tanımadınız yani!
Tatar’ı hiç mi tanımadınız yani!
Dostlar alışverişte görsün ile olmuyor bay Kemal
Dostlar alışverişte görsün ile olmuyor...
Çanakkale kampları ve yüzyüze eğitim
Çanakkale kampları ve yüzyüze eğitim
Maskelerin yan etkileri ve yaz mevsimi
Maskelerin yan etkileri ve yaz...
banner376

Güney Kıbrıs’ta nüfusun yüzde 42.4’ü henüz hiç aşı olmadı

Safepass ve epidemiyoloji grubu üyesi uzmanlar mahkemelik oluyor. Uzmanların yasal dokunulmazlık talep ediyor..

11 Haziran 2021 Cuma 13:00
Güney Kıbrıs’ta nüfusun yüzde 42.4’ü henüz hiç aşı olmadı
banner337

Korona virüs aşısına ilginin Avrupa topraklarının tümünde olduğu gibi Güney Kıbrıs’ta da azaldığı bildirildi.

Aşı portalında binlerce müsait randevu bulunduğu fakat vatandaşlardan aşıya ilgi olmadığını yazan Fileleftheros gazetesi, durumun Avrupa genelinde de aynı olduğuna işaret etti.

Avrupa’daki uzman ve yetkililerin, mevcut aşılama oranıyla arzulanan bağışıklıktan çok uzak olunduğu uyarısında bulunduğu belirtildi.

Gazete, Rum kesiminde son iki haftadır aşı randevusu talebinin azaldığını ve müsait 12 bin randevudan yalnızca 3 bin 575’inin talep edildiğini yazdı.

NÜFUSUN YÜZDE 42.4’Ü HENÜZ HİÇ AŞI OLMADI

banner341
Rum Sağlık Bakanlığı’nın dün yayımladığı yeni verilere göre, Rum kesiminde nüfusun sadece yüzde 37,9’u çift aşılı.

Nüfusun yüzde 57,6’sinin sadece ilk dozu aldığını yazan gazete, bu durumda yetişkinlerin yüzde 42,4’ünün henüz aşının hiçbir dozunu almadıklarına işaret etti.

SAFEPASS VE UZMANLAR MAHKMELİK

Öte yandan Politis gazetesinde yer alan bir haberde, Rum Sağlık Bakanlığı’na bağlı epidemiyoloji grubu üyelerinin, korona virüs aşıları ve SafePass uygulamasıyla ilgili olarak hükümete yaptıkları öneriler yüzünden önümüzdeki dönemde mahkemelik olacaklarını yazdı.

Rum tarafındaki bazı vatandaşlar ile organize grupların bakanlık tarafından yayımlanan kararnameler konusunda gerek epidemiyoloji uzmanlarını, gerek de bakanlığı mahkemeye taşıyacağını yazan gazete, ilgili şikayetlerin şu ana kadar 108’e ulaştığını ve bunların çoğunluğunun SafePass uygulamasıyla ilgili olduğunu kaydetti.

Uzmanların yasal dokunulmazlık istediğini kaydeden gazete, hükümetin buna itiraz ettiğini ancak mahkeme masraflarını ödeyeceğini ekledi.

banner360
Son Güncelleme: 11.06.2021 13:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Rum Meclis Başkanı Elam’ın oylarıyla seçildi
Yeni Rum Meclis Başkanı Elam’ın oylarıyla seçildi
Maraş kökenli Rumlar oldu bittilere yanıt verecek
Maraş kökenli Rumlar oldu bittilere yanıt verecek
Güney Kıbrıs'ta Meclis Başkanlığına ilk kez kadın seçildi
Güney Kıbrıs'ta Meclis Başkanlığına ilk kez kadın seçildi
Güney Kıbrıs’ta 59 yeni vaka, 4 can kaybı
Güney Kıbrıs’ta 59 yeni vaka, 4 can kaybı
Kapalı Bölge Maraş’ta sahillerin açılması Rumları gerdi
Kapalı Bölge Maraş’ta sahillerin açılması Rumları gerdi
Med 7 Dışişleri Bakanları Atina’da
Med 7 Dışişleri Bakanları Atina’da
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 2 can kaybı, 77 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 2 can kaybı, 77 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 60 pozitif vaka
Güney Kıbrıs’ta 60 pozitif vaka
Baf’ın tanınmış doktoru koronavirüs kurbanı
Baf’ın tanınmış doktoru koronavirüs kurbanı
Güney Kıbrıs’tan polis haberleri
Güney Kıbrıs’tan polis haberleri

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim