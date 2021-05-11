Güney Kıbrıs’ta normalleşme öfkeli başladı…

Fileleftheros gazetesi “Öfkeli Açılma” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ta oluşturulan hızlı test noktalarında, uzun kuyruklar oluştuğunu, Rum Sağlık Bakanlığı’nın kaçınılması gereken noktalara ilişkin çağrılara rağmen ortamın “iğne atsan yere düşmeyecek” şekilde olduğunu yazdı.

Aşı randevu sisteminde dün de sıkıntıların yaşandığını, “GESİ’”ye ait (Genel Sağlık Sistemi) internet sayfasının dün de açılmadığını yazan gazete tüm bu sıkıntılara karşın, halkın, iki haftanın ardından, sokağa çıktığını, mağazaları gezdiğini ve kafelerde kahvelerini içtiğini belirtti.



“SAFEPASS” İLE RESTORANLARDA

Gazete “Kahve ve Yemek İçin Ellerinde ‘SafePass’” başlıklı bir başka haberinde, dün sabah itibarıyla yollardaki trafiğin arttığını, aynı haberi kapsamında insanların Safepass almak için hızlı test kuyruklarına akın ettiğini yazdı.

Habere göre dün sabah itibariyle, özellikle ellerinde aşı kartları bulunan ileri yaştaki kişiler kahvehanelere akın etti.



EKONOMİ START ALDI

Alithia gazetesi 3’üncü kapanmanın son kapanma olduğu umuduyla, mağaza ve dükkan sahipleri ile işletmelerin dün itibarıyla yeniden faaliyetlerine başladığını yazdı.

Gazete Rum ekonomisinin, normal seyrine dönmesi açısından dün önemli bir adım attığını belirtti.

Gazete haberinde SafePass uygulaması konusunda, restoranlardan, mağazalardan, yeme-içme yerlerinden tepkilerin geldiğine de dikkati çekti.



POLİSTEN SAFEPASS DENETİMİ

Alithia gazetesi bir başka haberinde Rum polisinin, dün itibarıyla, SafePass uygulamasının denetimine başladığını yazdı.

Habere göre polis, ilgili kararnamenin öngördüğü alanlarda denetim yapacak.





OKULLAR DA AÇILDI

Alithia gazetesi bir başka haberinde, Güney Kıbrıs’ta iki haftalık tam kapanmanın ardından, tüm okulların dün açıldığını yazdı.

Orta eğitim öğrencilerinin sınıflara hızlı testlerle döndüğünü, hızlı testi olmayanların ise okula girişine izin verilmediğini yazan gazete ilkokullarda ise öğretmen değişiklileriyle ilgili bazı sıkıntılar yaşandı.



VAKA SAYILARINDA VE POZİTİFLİK YÜZDELİĞİNDE DÜŞÜŞ

Alithia gazetesi bir başka haberinde ise tam kapanmanın ardından vaka sayılarında ve pozitiflik yüzdesinde düşüş gözlemlendiğini yazdı.

Güney Kıbrıs’ta 26 Nisan’da yapılan 50 bin 601 test sonucunda 611 vakanın belirlendiğini, pozitiflik yüzdesinin ise 1.21 olduğunu anımsatan gazete 10 Mayıs’ta yapılan 83 bin 418 test neticesinde ise vaka sayısının 276’ya, pozitiflik yüzdesinin ise 0.33’e gerilediğini belirtti.



AŞI PORTALI 27-28 YAŞ İÇİN AÇILIYOR

Haravgi gazetesi Güney Kıbrıs’taki aşı portalının, bugün 27-28 yaş, yarın ise 25-26 yaşlar için açılacağını yazdı.

Gazete Rum Sağlık Bakanlığı’nın verilerine dayanarak nüfusun yüzde 36.5’nin ilk doz aşı olduğunu belirtti.





