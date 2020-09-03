Güney Kıbrıs’ta Mülteci Sorununun Çözümüne Yönelik Yasal Düzenleme Oylamaya Takılabilir

Güney Kıbrıs’ta mülteci sorunuyla ilgili Rum Hükümeti’nin gösterdiği çabanın, tek bir oya takıldığı bildirildi.

Alithia gazetesi “Mülteci Konusu Havaya” başlıklı haberinde, mülteci sorunuyla mücadelede hazırlanan ve Rum Meclisi’ne sunulan yasa tasarılarının kabul edilebilmesi için 37 oya ihtiyaç olduğunu ancak AKEL (16 milletvekili) ile Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği’nin (2 milletvekili) olumsuz oy vereceği hesaba katıldığında, yasaların geçmesinin mümkün olmayacağını yazdı.

Gazete, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in Mayıs ayı başında mülteci sorunuyla mücadeleye yönelik yasa tasarıları sunduğunu ve bunların yarınki Meclis oturumunda görüşüleceğini ancak bu tasarıların kabul edilebilmesi için gerekli oyun bulunabilmesi için yarınki toplantının ertelenebileceğini kaydetti.