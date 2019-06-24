Güney Kıbrıs’ta maaşlar düşük, temel tüketim ürünleri ise pahalı

ET, BALIK, MEYVE, SEBZE VE PATATES FİYATLARI, AB ORTALAMASINA GÖRE DAHA UCUZ

Güney Kıbrıs’ta, Avrupa Birliği (AB) ortalamalarına göre maaşlar daha düşük, temel tüketim ürünleri ise daha pahalı olduğu ifade edildi.

Avrupa İstatistik Birimi’nin (Eurostat) yayımladığı verilere göre, AB’daki 37 bin 85 Euro olan ortalama maaşın Güney Kıbrıs’ta 24 bin 249 Euro olduğunu yazan Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’ta ekmek, süt, elektrik, yakıt, eğitim vb gibi temel tüketim ürün maliyetinin ise, AB ortalamasından daha yüksek olduğuna dikkat çekti.

Gazete, AB’dan yüzde 35,7 daha yüksek olan Güney Kıbrıs’ın süt, peynir ve yumurta pahalılığında da ilk sırada olduğunu kaydetti.

Eğitimde de Güney Kıbrıs’taki fiyatların AB’dan yüzde 26 daha yüksek olduğunu yazan gazete, Güney Kıbrıs’ın et, balık, meyve, sebze ve patates fiyatlarında ise AB ortalamasına göre daha ucuz olduğunu ekledi.