banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bu şartlarda kriz yönetilemez!
Bu şartlarda kriz yönetilemez!
İktidar olmak YDP’nin kimyasını bozdu!
İktidar olmak YDP’nin kimyasını bozdu!
Filiz Besim’e geçmiş olsun ama…
Filiz Besim’e geçmiş olsun ama…
Bir eli yağda bir eli balda
Bir eli yağda bir eli...
banner376
Flaş Haber
Pilli görevden alındı!
Kapat

Güney Kıbrıs’ta koronavirüsün 37 varyasyonu tespit edildi

Güney Kıbrıs’ta koronavirüsün 37 varyasyonunun tespit edildiği bildirildi.

20 Şubat 2021 Cumartesi 13:45
Güney Kıbrıs’ta koronavirüsün 37 varyasyonu tespit edildi
banner337
banner351

Alithia gazetesi, “Kıbrıs Üniversitesi Biyoteknoloji & Moleküler Viroloji Laboratuvarı” ile “NIPD Genetics” tarafından, Nisan 2020-Ocak 2021 döneminde Güney Kıbrıs’ta 768 pozitif numune üzerinde yapılan akademik araştırmaya göre, Güney Kıbrıs’taki SARS-CoV-2 bulaşının çok ırklı olduğunu ve Güney Kıbrıs’taki bulaşın yüzde 90’ını, virüsün “B.1.258” mutasyonunun oluşturduğunu yazdı.

Gazete, araştırmada Güney Kıbrıs’ta “B.1.258” mutasyonunun ilk kez geçtiğimiz yılın Eylül ayında gözlemlendiğinin ve virüsün İsveç, İngiltere, Slovenya ve Danimarka’dan Güney Kıbrıs’a geldiğinin kaydedildiğini; Güney Kıbrıs’tan da İngiltere, Çekya ve Danimarka’ya gittiğini belirtti.

Habere göre araştırmada, virüsün “B.1.258” mutasyonunun İngiltere’deki “B.1.1.7” mutasyonuyla benzerlikler taşıdığı, bulaşıcılığının fazla olduğu ve bağışıklık sistemine karşı direnç gösterdiği kaydedildi.

Gazete, virüsün bu mutasyonunun nasıl oluştuğunun ve hangi ülkelere gittiğinin henüz netlik kazanmadığını ve ilerleyen haftalarda yapılacak virüsün filogenetik analizinden sonra, daha çok bilginin elde edilebileceğinin ifade edildiğini yazdı.

LİMASOL’DAKİ BULAŞ NEDENİYLE GÜNEY KIBRIS HÂLÂ “GÜVENSİZ BÖLGE”

banner341
Gazete, bir diğer haberinde ise, 3-16 Şubat 2021 arasındaki vaka sayıları incelendiğinde, her 100 bin kişiden 164’ünün pozitif olduğunu ve bunun, Güney Kıbrıs’ın hâlâ “güvensiz bölge” olmaya devam etmesine yol açtığını yazdı.

Limasol dışındaki tüm ilçelerde bulaşın azaldığının gözlemlendiğini kaydeden gazete, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi “ECDC”ye göre, güvenli sınırda olabilmek için her 100 bin kişiden en fazla 150’sinde pozitif vaka olması gerektiğini; ancak Limasol’da önüne geçilemeyen bulaş nedeniyle henüz istenilen düzeye ulaşılamadığını belirtti.

EN FAZLA ÖLÜM OCAK AYINDA GERÇEKLEŞTİ

Bu arada Haravgi gazetesi de, Güney Kıbrıs’ta Covid-19 kaynaklı en fazla ölümün, bu yılın Ocak ayında gerçekleştiğini yazdı.

Haberde, bu yılın Ocak ayında Covid-19 nedeniyle 86 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Güney Kıbrıs’ta dün açıklanan son rakamlara göre, şu ana kadar toplam 33 bin 46 koronavirüs vakası tespit edilirken, Covid-19 nedeniyle 229 kişi hayatını kaybetti.

banner360
Son Güncelleme: 20.02.2021 15:37
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Covid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum makamları KKTC'deki hastalıklı hayvanların olduğu iddia edilen yük gemisiyle ilgili teyakkuzda
Rum makamları KKTC'deki hastalıklı hayvanların olduğu iddia edilen yük gemisiyle ilgili teyakkuzda
Protesto eylemine 200’ü aşkın polis görevlendirildi
Protesto eylemine 200’ü aşkın polis görevlendirildi
5+1 konferans Nisan’ın son haftası yapılabilir
5+1 konferans Nisan’ın son haftası yapılabilir
Güney Kıbrıs’ta 1 yeni can kaybı, 111 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 1 yeni can kaybı, 111 yeni vaka
Güney Kıbrıs yarın yapılacak protesto gösterisinden tedirgin
Güney Kıbrıs yarın yapılacak protesto gösterisinden tedirgin
BM’den 5’li konferans konusunda açıklama
BM’den 5’li konferans konusunda açıklama
Güney Kıbrıs'ta 107 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta 107 yeni vaka
Kar yağışı köy okullarını kapattı
Kar yağışı köy okullarını kapattı
Koronavirüs Güney Kıbrıs'ta 2 can daha aldı, 121 yeni vaka saptandı
Koronavirüs Güney Kıbrıs'ta 2 can daha aldı, 121 yeni vaka saptandı
Catalano: “Fransa Kıbrıslı dostlarının yanında olacak”
Catalano: “Fransa Kıbrıslı dostlarının yanında olacak”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim