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Güney Kıbrıs’ta koronavirüsten 3 can kaybı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 26 bin 270 test sonucunda 81 yeni vaka belirlenirken 3 hasta da hayatını kaybetti.

16 Şubat 2021 Salı 20:00
Güney Kıbrıs’ta koronavirüsten 3 can kaybı
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Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 26 bin 270 test sonucunda 81 yeni vaka belirlenirken 3 hasta da hayatını kaybetti.

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89 yaşındaki kadın hasta ile 74 ve 94 yaşlarındaki erkek hastaların hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 225’e, toplam vaka sayısı ise 32 bin 707’ye yükseldi.

Güney Kıbrıs’ta hastanede koronavirüs tedavisi gören 86 kişiden 23’ünün durumunun ciddi olduğu belirtildi.

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Son Güncelleme: 16.02.2021 21:11
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