Güney Kıbrıs’ta koronavirüsten 3 can kaybı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 26 bin 270 test sonucunda 81 yeni vaka belirlenirken 3 hasta da hayatını kaybetti.
Güney Kıbrıs’ta hastanede koronavirüs tedavisi gören 86 kişiden 23’ünün durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 26 bin 270 test sonucunda 81 yeni vaka belirlenirken 3 hasta da hayatını kaybetti.
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 26 bin 270 test sonucunda 81 yeni vaka belirlenirken 3 hasta da hayatını kaybetti.
Güney Kıbrıs’ta hastanede koronavirüs tedavisi gören 86 kişiden 23’ünün durumunun ciddi olduğu belirtildi.