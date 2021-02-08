Güney Kıbrıs’ta koronavirüsten 2 can kaybı, 105 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta bugün koronavirüsten 2 kişi daha hayatını kaybetti; 35 bin 739 testle 105 de yeni vaka saptandı.
Güney Kıbrıs’ta hastanelerde 33’ü ciddi durumda 103 hasta bulunuyor.
Son Güncelleme: 08.02.2021 21:40
Güney Kıbrıs’ta bugün koronavirüsten 2 kişi daha hayatını kaybetti; 35 bin 739 testle 105 de yeni vaka saptandı.
Güney Kıbrıs’ta bugün koronavirüsten 2 kişi daha hayatını kaybetti; 35 bin 739 testle 105 de yeni vaka saptandı.
Güney Kıbrıs’ta hastanelerde 33’ü ciddi durumda 103 hasta bulunuyor.