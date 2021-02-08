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Güney Kıbrıs’ta koronavirüsten 2 can kaybı, 105 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta bugün koronavirüsten 2 kişi daha hayatını kaybetti; 35 bin 739 testle 105 de yeni vaka saptandı.

08 Şubat 2021 Pazartesi 20:30
Güney Kıbrıs’ta koronavirüsten 2 can kaybı, 105 yeni vaka
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Güney Kıbrıs’ta bugün koronavirüsten 2 kişi daha hayatını kaybetti; 35 bin 739 testle 105 de yeni vaka saptandı.

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Ölenlerin sayısının 214’e, vaka sayısının ise 31 bin 864’e yükseldiği Güney Kıbrıs’ta bugün ölenlerin 93 ve 89 yaşındaki başka sağlık sorunları da bulunan iki erkek olduğu açıklandı.

Güney Kıbrıs’ta hastanelerde 33’ü ciddi durumda 103 hasta bulunuyor.

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Son Güncelleme: 08.02.2021 21:40
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