Güney Kıbrıs’ta koronavirüs vaka sayısı 1124’e ulaştı

Güney Kıbrıs’ta dün açıklanan yeni vakalarla birlikte, toplam koronavirüs vaka sayısı 1124’e ulaştı.

Alithia, pozitif vakalarla temaslı kişilerin karantinayı deldiklerini ve bu durumun oldukça endişe verici olduğunu kaydederken, Limasol’da karantinada bulunan bir kişinin, karantinayı delerek hastaneye gittiğini ve kendi inisiyatifiyle test yaptırdığını kaydetti.



Gazete, bir başka haberinde de, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un, kilisede koronavirüs bulaşmanın “rezalet” olacağını söylediğini ve herkese dikkatli olmaları çağrısında bulunduğunu yazdı.Bu arada, Politis gazetesi ise, koronavirüs vaka artışının Limasol’dan sonra Larnaka’da da görülmeye başladığını ve uzmanların, vatandaşların maske kullanmaya ve sosyal mesafeyi korumaya azami dikkat göstermeleri çağrısı yaptığını yazdı.