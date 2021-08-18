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Güney Kıbrıs’ta koronavirüs 3 can daha aldı, 433 vaka daha saptandı

Güney Kıbrıs’ta koronavirüs son 24 saatte 3 can daha aldı, 433 de yeni vaka saptandı.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 20:15
Güney Kıbrıs’ta koronavirüs 3 can daha aldı, 433 vaka daha saptandı

Rum Sağlık Bakanlığı bugün kaybedilen 56, 71 ve 84 yaşındaki 3 kişi ile toplam can kayıplarının 467'ye ulaştığını açıkladı.

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Bugün yapılan 44 bin 475 testin 344'ü pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 110 bin 98'e yükseldi.

Hasta sayısı 223, durumu ciddi olanların sayısı 90 olarak açıklandı. 

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Son Güncelleme: 18.08.2021 22:32
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