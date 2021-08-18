Güney Kıbrıs’ta koronavirüs 3 can daha aldı, 433 vaka daha saptandı

Rum Sağlık Bakanlığı bugün kaybedilen 56, 71 ve 84 yaşındaki 3 kişi ile toplam can kayıplarının 467'ye ulaştığını açıkladı.

Bugün yapılan 44 bin 475 testin 344'ü pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 110 bin 98'e yükseldi.

Hasta sayısı 223, durumu ciddi olanların sayısı 90 olarak açıklandı.