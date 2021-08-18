Güney Kıbrıs’ta koronavirüs 3 can daha aldı, 433 vaka daha saptandı

Rum Sağlık Bakanlığı bugün kaybedilen 56, 71 ve 84 yaşındaki 3 kişi ile toplam can kayıplarının 467'ye ulaştığını açıkladı.
Hasta sayısı 223, durumu ciddi olanların sayısı 90 olarak açıklandı.
Son Güncelleme: 18.08.2021 22:32
Güney Kıbrıs’ta koronavirüs son 24 saatte 3 can daha aldı, 433 de yeni vaka saptandı.
Rum Sağlık Bakanlığı bugün kaybedilen 56, 71 ve 84 yaşındaki 3 kişi ile toplam can kayıplarının 467'ye ulaştığını açıkladı.
Hasta sayısı 223, durumu ciddi olanların sayısı 90 olarak açıklandı.