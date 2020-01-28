Güney Kıbrıs’ta korona virüsüne karşı tedbir alınıyor

Alithia gazetesi, Larnaka Havalimanı’nda dün tüm müdahil tarafların katıldığı bir toplantı yapıldığını ve toplantıda, Çin’den Güney Kıbrıs’a giden turistlerle son 2 haftada Çin’e seyahat edip Güney Kıbrıs’a dönen kişilerin tespit edilmesinin kararlaştırıldığını yazdı.

Gazete, havalimanlarına özel görüntüleme sistemleri de yerleştirileceğini ve havalimanındaki revirlere doktor ve hemşire takviyesi yapılacağını kaydetti.

