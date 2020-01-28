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Güney Kıbrıs’ta korona virüsüne karşı tedbir alınıyor

Güney Kıbrıs’ta, Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden korona virüsüyle mücadeleye ilişkin bir dizi tedbir alındığı bildirildi.

Güney Kıbrıs’ta korona virüsüne karşı tedbir alınıyor

Güney Kıbrıs’ta, Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden korona virüsüyle mücadeleye ilişkin bir dizi tedbir alındığı bildirildi.

28 Ocak 2020 Salı 11:33
Güney Kıbrıs’ta korona virüsüne karşı tedbir alınıyor

Alithia gazetesi, Larnaka Havalimanı’nda dün tüm müdahil tarafların katıldığı bir toplantı yapıldığını ve toplantıda, Çin’den Güney Kıbrıs’a giden turistlerle son 2 haftada Çin’e seyahat edip Güney Kıbrıs’a dönen kişilerin tespit edilmesinin kararlaştırıldığını yazdı.
Gazete, havalimanlarına özel görüntüleme sistemleri de yerleştirileceğini ve havalimanındaki revirlere doktor ve hemşire takviyesi yapılacağını kaydetti.

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Son Güncelleme: 28.01.2020 14:59
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs’ta Korona Virüsüne Karşı Tedbir
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