Güney Kıbrıs’ta korona salgınında “kırmızı alarm”

Güney Kıbrıs’ta dün 13 yeni korona virüs vakası tespit edilmesi Rum basınının manşet ve iç sayfalarında geniş yer bulurken, Limasol’un ardından Güney Lefkoşa’da da salgın zinciri oluştuğu ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi, “13 Vakayla Patlama – Aktif Korona Zincirleri: Yat, Özel Jet, Yunanistan’a Seyahat ve Önlemlere Uymama” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ın Korona virüsle mücadelede en başa dönmekten bir adım uzak olduğu yorumunda bulundu.

Gazete, özellikle Limasol’daki vakaların birden bire artmasının en önemli sebeplerinden bir tanesinin, Korona salgınının yoğun yaşandığı İsrail’den gelen özel yatların Limasol marinasına demirlemesi ve özel jetlerle Güney Kıbrıs’a gelen kişiler olduğunun düşünüldüğünü belirtirken, Yunanistan’a tatil için gidip dönenlerin ve önlemlere uymayanların da sayının artışında önemli rolü olduğunu vurguladı.

Rum Sağlık Bakanı’nın epidemiyoloji grubuyla bugün bir toplantı gerçekleştireceğini, yarın ise son durum hakkında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e bilgi verileceğini belirten gazete, yeni önlemlerin uygulamaya konmasının büyük bir olasılık olduğunu ifade etti.

VAKALARDAN İKİSİ KIBRISLI TÜRK

Gazete, dün tespit edilen 13 pozitif vakaya ilişkin ayrıntılara geniş yer verdiği haberinde, dün tespit edilen 13 vakanın 7’sinin yerel bulaş olduğunu, bu durumun da virüsün yerli halk arasında yayılmaya başladığının bir göstergesi olduğunu aktardı.

Yerel bulaşlara ayrıntılı şekilde yer veren gazete, dün tespit edilen 13 vakadan ikisinin ise, yakın geçmişte İngiltere’den Güney Kıbrıs’a dönen ve Limasol’da daimi olarak ikamet eden iki Kıbrıslı Türk olduğunu belirtti.

Öte yandan gazete, virüs vakalarında artış gözlenen Limasol’da halka rastgele 5 bin test yapılmasının kararlaştırıldığını yazdı.

Gazete, büyük alışveriş merkezleri ve meydanlarda kurulan mobil birimlerin halktan rastgele örnek alarak test gerçekleştireceklerini, ilk aşamada planlanan 3 bin testin dünden itibaren yapılmaya başlandığını vurguladı.



Öte yandan Alithia gazetesi, “Kırmızı Alarm – Dün 13 Yeni Vaka, Lefkoşa’da Da Zincir – Limasol’da 5 bin Test Başlıyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, dünyada etkisini sürdüren Korona virüs salgını sonrasında Güney Kıbrıs’ta dün13 yeni vaka tespit edildiğini, bu vakanın normalleşme sürecine girilmesinden sonraki en yüksek vaka sayısı olduğunu yazdı.Gazete, Limasol’un ardından Güney Lefkoşa’da da bir yerli bulaş zincirinin oluşmaya başladığının gözlemlendiğini belirtti.

KKTC’YE GEÇMEK İÇİN TEST YAPTIRDILAR POZİTİF ÇIKTILAR

Gazete haberinin devamında, 13 vakaya ilişkin ayrıntılara yer verirken, Fileleftheros’un aksine, İngiltere’den yakın geçmişte gelen ve pozitif çıkan iki vakayı Kıbrıslı Türk olarak nitelendirmedi.

Gazete, söz konusu şahısların kısa süre önce İngiltere’den Güney Kıbrıs’a döndüklerini ve KKTC’ye geçmek amacıyla test yaptırdıktan sonra pozitif olduklarının ortaya çıktığını belirtti.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi: “Limasol’da Beş Bin Virüs Testi – Yeni Covid-19 Sayısı 13”.

Politis: “Korona Yine Dişlerini Gösterdi – 3 Ay Sonra Yine 13!”.



