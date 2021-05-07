Güney Kıbrıs’ta işsizlik yüzde 12,6 arttı

2021 yılının nisan ayı sonunda kayıtlı işsizlerin sayısının 31 bin 186’ya ulaştığını yazan Alithia gazetesi, mevsimsel dalgalanmalarla, bu sayısının 34 bin 288’e yükseldiğine işaret etti.

Gazete, geçtiğimiz yılın nisan ayıyla kıyaslandığında işsizlerin sayısında 3 bin 595 kişi veya yüzde 12,6’lık artış meydana geldiğini ekledi.



