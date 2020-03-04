Güney Kıbrıs’ta işsizlik oranı yüzde 6

Politis gazetesi ekonomi sayfası, Eurostat’ın verilerine dayanarak, Güney Kıbrıs’ta Ocak ayındaki işsizlik oranının, yüzde 6.3 olan Aralık 2019’a göre düşüş göstererek yüzde 6 olarak kaydedildiğini belirtti.
Habere göre, Güney Kıbrıs’ta Ocak 2019’da ise işsizlik oranı yüzde 7.6 olarak kaydedilmişti.
Politis gazetesi ekonomi sayfası, Eurostat’ın verilerine dayanarak, Güney Kıbrıs’ta Ocak ayındaki işsizlik oranının, yüzde 6.3 olan Aralık 2019’a göre düşüş göstererek yüzde 6 olarak kaydedildiğini belirtti.