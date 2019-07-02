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Güney Kıbrıs’ta işsizlik azaldı

Güney Kıbrıs’ta işsizlik azaldı

02 Temmuz 2019 Salı 09:22
Güney Kıbrıs’ta işsizlik azaldı

Güney Kıbrıs’ta 2019 yılı Mayıs ayı işsizlik oranı yüzde 6,5 olarak açıklandı.
Fileleftheros gazetesi, bu oranın 2019 yılı Nisan ayında yüzde 7,6, 2018 yılının Mart ayında da yüzde 8,3 olduğunu anımsattı.

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Son Güncelleme: 02.07.2019 15:39
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Işsizlik
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