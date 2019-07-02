Güney Kıbrıs’ta işsizlik azaldı

Güney Kıbrıs’ta 2019 yılı Mayıs ayı işsizlik oranı yüzde 6,5 olarak açıklandı.
Fileleftheros gazetesi, bu oranın 2019 yılı Nisan ayında yüzde 7,6, 2018 yılının Mart ayında da yüzde 8,3 olduğunu anımsattı.
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