Güney Kıbrıs’ta Hayvanlar İçin Polis Birimi Kuruluyor

Lefkoşa, 3 Ekim 19 : Rum Bakanlar Kurulunun, dünkü toplantısında, Güney Kıbrıs’ta hayvanlar için bir polis birimi kurulması kararı aldığı haber verildi.

Haravgi ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Yorgos Savvidis, dünkü toplantının ardından yaptığı açıklamada, hükümetin, hayvanların korunması ve hayvanlara kötü muamele edenlerin cezalandırılması konusunda toplumun isteklerine yanıt verebilecek etkili bir kurumun meydana getirilmesi ihtiyacının farkında olarak, bakanlık aracılığıyla ve polisle işbirliği içerisinde, hayvanlar için polis birimi oluşturulması konusunda hareket ettiğini söyledi.

Hayvanlarla ilgili polis biriminin yetkisinin, hayvanlara kötü muamele yapılmasıyla ilgili durumları incelemek olacağını belirten Savvidis, bunun hayvan dostu sivil toplum örgütleri ve diğer kurumlarla istişarelerin ardından şekillendirilen ve diğer devletlerin uygulamalarına dayalı bir yasa tasarısı olduğuna dikkati çekti.

Bu birimin kurulabilmesi için, yasa tasarısıyla birlikte polis kanununda değişiklik yapılacağını da yazan gazete, hayvan polisi birimi üyelerinin Polis Genel Müdürü tarafından belirleneceğini, düzenli aralıklarla eğitimden geçeceklerini ekledi.



Fileleftheros gazetesi ise haberinde, bu amaç için Rum Polis Genel Müdürlüğünde bir memur atanmasının öngörüldüğünü, öte yandan tüm ilçelerde ise ekipler bulunacağını yazdı.(İY/HA)***************