Güney Kıbrıs’ta halk 3’üncü doz aşı konusunda isteksiz

Fileleftheros gazetesi, “3’üncü Doz İçin İsteksizlik” başlıklı haberinde, koronavirüsle ilgili takviye aşısını olmaya çağrılan vatandaşlar arasındaki isteksizliğin devam ettiğini ve gerek bugüne kadar 3’üncü doz aşıyı olanlar, gerekse ayarlanan randevuların çok düşük düzeylerde kalmaya devam ettiğini yazdı.

25 Ekim’e kadar 3’üncü doz aşı çağrısına yanıt veren 60-69 yaş aralığındaki vatandaşların oranının yüzde 4,8 (4 bin 548 kişi) ve bu yaş grubuna mensup kişilerin toplam rakamının ise 94 bin 714 olduğunu kaydeden gazete, 70-79 yaş aralığındaki kişilerin yüzde 17,1’inin, 80 yaş ve üzerindeki kişilerin ise yüzde 51,2’sinin 3’üncü doz aşılarını olduklarını belirtti.

2019 yılında yapılan nüfus sayımı temelinde, 194 bin 673 hak sahibi kişiden 33 bin 113’ünün 3’üncü doz aşısını olduğunu yazan gazete, sağlık çalışanı veya riskli gruplara mensup 4 bin 500 kişinin de 3’üncü doz aşılarını olduklarını belirtti.

Gazete, huzurevlerinde kalan 2 bin 730 kişiye de 3’üncü doz aşı yapıldığını bildirdi.

AŞILAMA ORANLARI

Politis gazetesi ise haberinde, Rum tarafında yetişkin nüfusun yüzde 81,4’ünün birinci doz koronavirüs aşısını olduğunu, 10 Ekim tarihine kadar, 18 yaş ve üzeri tam aşılı yetişkinlerin oranının ise yüzde 78,9’a ulaştığını yazdı.