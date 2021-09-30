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Güney Kıbrıs’ta gazetecilikle ilgili araştırma…

Rumların yüzde 73’ünün, güvenirliği şüpheli medya araçlarından haber aldığı bildirildi.

30 Eylül 2021 Perşembe 11:00
Güney Kıbrıs’ta gazetecilikle ilgili araştırma…

Fileleftheros gazetesi, “Cypronetwork” şirketi tarafından Rum Gazeteciler Birliği hesabına yapılan ankete göre, Rumların her ne kadar internette yalan haberler tespit etse de, sosyal medya üzerinden haber almaya devam ettiğini yazdı.

Gazete, ankete göre internette dolaşan “fake news” (yalan haber) oranının yüzde 68 olduğunu ve televizyonda da yüzde 20 oranında yalan haberler bulunduğunu kaydetti.

Vatandaşın çoğunluğunun basın-yayın organlarına ve gazetecilerine güvendiğinin ifade edildiği ankette, katılımcıların yüzde 53’ü sosyal medyada, yüzde 15’i de televizyonda yalan haber tespit ettiğini beyan etti.

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Ankete katılanların yüzde 54’ü, “Kıbrıslı” gazetecilere güven duyduğunu ifade ederken, yüzde 47’si de Güney Kıbrıs’taki haber alma araçlarının güvenli olduğunu belirtti.

Gazete, katılımcıların gazetecilere güven duyduğunu belirtmesine rağmen, yüzde 54’lük kesimin gazetecilerin yetkisini kötüye kullandığını düşünmesinin dikkat çekici olduğunu yazdı.

Ankette, basının objektifliğine inananların oranı yüzde 42 ile sınırlı kalırken, yüzde 46’lık kesim de gazeteciliğin güvenilir olduğunu kaydetti.

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Son Güncelleme: 30.09.2021 11:57
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