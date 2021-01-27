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Güney Kıbrıs’ta evsiz sayısı 140

Güney Kıbrıs'taki evsiz sayısına sığınmacılar da eklenince toplam 750 kişi evsiz!

27 Ocak 2021 Çarşamba 14:00
Güney Kıbrıs’ta evsiz sayısı 140
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Rum tarafında halen sokaklarda yaşayan ve insani örgütlerle gönüllülerin yardımlarıyla hayata tutunmaya çalışan 140 evsiz bulunduğu ve bunlara yenilerinin eklenme riskinin büyük olduğu haber verildi. 
Şu anda otellerde veya ücretinin devlet tarafından ödendiği başka yerlerde kalan sığınmacıların de eklenmesi halinde sokakta yaşayan kişi sayısının 750’ye yükseleceği uyarısında bulundu.
Fileleftheros’a göre, gönüllü yardım örgütleri, Purnara mülteci kampının aşırı dolu olması nedeniyle kabul etmediği yabancı uyrukluların şu anda sokakta uyumak zorunda kaldığına vurgu yaptı. 

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Habere göre, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Purnara’nın ilk başta 500 kişi kapasiteyle hizmet vermeye başladığını ve daha sonra olanakları genişletilerek kapasitesinin bine (1000) çıkarıldığını ancak şu anda bin 400 civarında kişinin barınmakta olduğunu söyledi. 

 

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Son Güncelleme: 27.01.2021 15:32
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Evsizler
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