Güney Kıbrıs’ta evsiz sayısı 140

Rum tarafında halen sokaklarda yaşayan ve insani örgütlerle gönüllülerin yardımlarıyla hayata tutunmaya çalışan 140 evsiz bulunduğu ve bunlara yenilerinin eklenme riskinin büyük olduğu haber verildi.

Şu anda otellerde veya ücretinin devlet tarafından ödendiği başka yerlerde kalan sığınmacıların de eklenmesi halinde sokakta yaşayan kişi sayısının 750’ye yükseleceği uyarısında bulundu.

Fileleftheros’a göre, gönüllü yardım örgütleri, Purnara mülteci kampının aşırı dolu olması nedeniyle kabul etmediği yabancı uyrukluların şu anda sokakta uyumak zorunda kaldığına vurgu yaptı.





