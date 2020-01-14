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Güney Kıbrıs’ta en düşük memur maaşı 1271 euro

Güney Kıbrıs’ta en düşük memur maaşının 1271 Euro olduğu bildirildi.

Güney Kıbrıs’ta en düşük memur maaşı 1271 euro

Güney Kıbrıs’ta en düşük memur maaşının 1271 Euro olduğu bildirildi.

14 Ocak 2020 Salı 10:38
Güney Kıbrıs’ta en düşük memur maaşı 1271 euro

Fileleftheros gazetesi, en düşük barem olan A1 bareminin çektiği aylık maaşın 1271 Euro olduğunu, yıllık barem içi artışının 73 Euro, 13. maaş hariç yıllık gelirin de 15 bin 247 Euro olduğunu yazdı.
Haberde, en yüksek barem olan A16 bareminin maaşının ise 7 bin 320 Euro olduğu belirtildi.
MEMUR SAYISI

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Bu arada, Alithia gazetesi de, Güney Kıbrıs’ta 52 bin 470 memurun görev yaptığını yazdı.

 

Son Güncelleme: 14.01.2020 13:58
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Güney Kıbrıs’ta En Düşük Memur Maaşı
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