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Güney Kıbrıs’ta dün itibarıyla safepass ile giriş zorunluluğu başladı

Güney Kıbrıs’ta dün itibarıyla, 12 yaş üstü herkes için tüm iç ve dış mekanlarda SafePass ile giriş zorunluluğunun başladığı bildirildi.

21 Temmuz 2021 Çarşamba 12:15
Güney Kıbrıs’ta dün itibarıyla safepass ile giriş zorunluluğu başladı

Alithia gazetesi, uygulamanın ilk gününde birçok kişinin SafePass uygulaması zorunluluğunun başladığını unuttuğunu ve eve geri dönüp belgelerini almak zorunda kaldıklarını kaydederken, SafePass’ı olmayan kişilerin gittikleri yerden ayrılmayı reddetmeleri halinde polise haber verileceğini yazdı.

Gazete, bir kişinin SafePass’ı olabilmesi için en az bir doz aşı yaptırdığına dair belgesinin bulunması; son 6 ay içerisinde Covid-19 geçirip iyileşmiş olduğunu ispatlayan belgesinin olması veya 12 yaş üstü kişiler için, son 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR testi/rapid testi bulunması gerektiğini kaydetti.

Gazetenin bir diğer haberinde ise, yurtdışında birinci doz aşısını yaptırmış olan kişilerin, ikinci dozu Güney Kıbrıs’ta yaptırmak istemeleri konusuna açıklık getirildiği belirtildi.

Habere göre, yurtdışında birinci doz aşısını yaptırmış olup, ikinci dozu Güney Kıbrıs’ta yaptırmak isteyenlerin “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşı olması, yabancı uyrukluysa daimi ikametinin bulunması veya Genel Sağlık Sistemi’ne (YESİ) kayıtlı olması gerekiyor.

HASTANEDE TEDAVİ GÖRENLERİN YÜZDE 90’I AŞISIZ

Gazete, bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’taki hastanelerde covid-19 tedavisi gören hastaların yüzde 90’ının aşısız olduğu bilgisine yer verdi.

Haberde, tedavi görenlerin 59’unun durumunun kritik olduğu; pozitiflik oranının yüzde 1,48’e yükseldiği ve dün açıklanan 995 yeni vakayla birlikte, pandeminin başlangıcından bu yana tespit edilen vaka sayısının 93 bin 247’ye ulaştığı kaydedildi.

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Gazete, 995 yeni vakayla birlikte 76 yaşındaki bir kişinin de hayatını kaybettiğini ve toplam ölüm sayısının 391’e yükseldiğini yazdı.

İstatistiki verilere göre ise, ölen kişilerin yüzde 67’si (260 kişi) erkek, yüzde 33’ü ise kadın (131 kişi).

RANDEVUSUZ AŞI MERKEZLERİNDE YAPILAN AŞI SAYISI 3 BİNİ GEÇTİ

Gazetenin bir başka haberinde de, “Walk-in” olarak adlandırılan randevusuz aşı merkezlerinde Perşembe gününden düne kadar yapılan aşı sayısının üç bini geçtiği ifade edildi.

Haberde, dün merkezlerin tümünde yapılan bin 119 aşıyla birlikte toplam 3 bin 368 aşı yapıldığı belirtildi.

BAŞPİSKOPOS AŞISIZ DİN ADAMLARININ MAAŞLARININ KESİLECEĞİ UYARISINDA BULUNDU

Bu arada Haravgi gazetesi de, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un, aşı olmayan ve maske kullanmayan din adamlarının maaşlarının kesileceği uyarısında bulunduğunu yazdı.

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Son Güncelleme: 21.07.2021 13:02
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