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Güney Kıbrıs’ta dün de 1 kişi hayatını kaybetti

Güney Kıbrıs’ta açıklanan vaka sayısının dün de yüksek olduğu, ayrıca bir kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi. 

08 Ekim 2020 Perşembe 10:25
Güney Kıbrıs’ta dün de 1 kişi hayatını kaybetti
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Alithia gazetesi, Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına dayanarak, Güney Kıbrıs’ta dün 62 yaşındaki erkek bir hastanın koronavirüsten hayatını kaybettiğini, kronik bir hastalığa sahip olmadığını da yazdı.
Habere göre koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı böylelikle 24’e yükseldi. 
Gazete, Güney Kıbrıs’ta, dün, vaka sayısının ise yüksek olarak addedilen 21 olarak açıklandığını belirtti. 
Habere göre 21 vakadan 9’u, daha önce teyit edilen vakaların temas zinciri sonucu belirlendi. 

YOANNU 
Alithia gazetesi bir başka haberinde ise Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu’nun açıklamasına yer verdi.
Habere göre Yoannu, vaka sayısının son dönemlerde artış göstermesi nedeniyle geriye dönüş konusundaki endişelerin yoğun olduğunu ayrıca görmezden gelinmesi durumunda geri dönüşü olmayan durumlara yol açacak güçlü bir uyarıyı da teşkil ettiğini söyledi. 
Semptom gösteren ancak günlerce test yaptırmayı ihmal eden, birçok kişiyle temas eden bazen de temasları konusunda eksik bilgi veren pozitif vakaların kendilerini endişelendirdiğini söyleyen Yoannu bunun sonucunda çok zamanın kaybedildiğini ve temas takip çalışmasının zorlaştığını ifade etti. 

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Güney Kıbrıs’ın epidemiyolojik görüntüsünü tatmin edici ancak “son derece kırılgan” olarak da nitelendiren Yoannu, vakaların çoğalmasının beklenen bir şey olduğunu, bununla birlikte kışa yaklaştıkça yeni vaka sayılarının aynı düzeyde veya artış göstermesini beklediklerini söyledi. 

KONTROLLER ARTIRILIYOR 
Fileleftheros gazetesi Güney Kıbrıs’taki ilgili birimlerin, pandemi nedeniyle yürürlükte olan sağlık protokollerine sadık kalınması hedefini taşıyan kontrollerin artırılması yönünde hazırlıklar yaptığını yazdı.
Gazete, önümüzdeki dönemde, virüsün influenza A ile bir arada bulunmasına ilişkin, koronavirüs vakalarının ve diğer mevsimsel hastalıkların artış gösterecek olmasıyla birlikte ilgili bakanlıkların uygun şekilde hazırlık yapmaya mecbur kaldığını da belirtti. 
Habere göre Rum Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri yetkilisi İrodotos İrodotou yaptığı açıklamada, iş yükünün çok ve de kontrol edilecek mekanların binlerce olduğunu, bu nedenle ilgili birimlerin, bakanlıkların, örgütlerin  katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildiğini, her ilgili birimin kendi bünyesindeki yer ve mekanların sorumluluğunu üstleneceğini belirtti.
İrodotu, örneğin otellerin, Turizm Bakanlığı, çalışma yerlerinin Çalışma Bakanlığı tarafından kontrol edileceğini söyledi. 

 

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Son Güncelleme: 08.10.2020 11:21
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Kovid19 ölüm
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