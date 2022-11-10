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Güney Kıbrıs’ta dolandırıcılıktan aranan şahıs Kuzey Kıbrıs'ta yakalanarak iade edildi

Güney Kıbrıs’ta dolandırıcılıktan aranan şahıs Kuzey Kıbrıs'ta yakalanarak iade edildi.

10 Kasım 2022 Perşembe 12:13
Güney Kıbrıs’ta dolandırıcılıktan aranan şahıs Kuzey Kıbrıs'ta yakalanarak iade edildi

Güney Kıbrıs’ta dolandırıcılık suçundan dört yıldır aranan 42 yaşındaki bir suçlunun Kuzey Kıbrıs'ta yakalandığı ve Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla Rum polisine teslim edildiği bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazetelerde yer alan haberlere göre, söz konusu kadın 2017-2018 yılları arasında Güney Kıbrıs’ta bir seyahat acentesi temsilcisiymiş gibi davranarak, tatil paketi ayarlayacağı vaadiyle 122 kişiden toplam 200 bin Euro topladı.

İki toplumlu Suç ve Suçlara İlişkin Teknik Komite’nin çalışmalarıyla yakalanan kadının BM aracılığıyla Salı günü iade edildiği kaydedildi.

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