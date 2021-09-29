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Güney Kıbrıs’ta doğurganlık oranı düştü

Nüfus yenilemesi için 2,10 olması gereken doğurganlık oranının Güney Kıbrıs’ta 1,33’e düştüğü bildirildi.

29 Eylül 2021 Çarşamba 12:15
Güney Kıbrıs’ta doğurganlık oranı düştü

Alihtia ve Haravgi, Rum Çalışma Bakanı Zeta Emilianidu’nun dün Rum meclis oturumuna katılarak konuyu ele alıp, doğurganlık oranını artırmak için alınacak önlemleri anlattığını yazdı.
Rum toplumunun süratle yaşlanmakta olduğuna dikkat çekilen habere göre, Dimitiru doğurganlıktaki düşüşün aile yaşamıyla çalışma yaşamı arasındaki uyumsuzluktan kaynaklandığına dikkat çekerek, bunu giderecek bazı önlemler alınacağını söyledi.
Habere göre, doğurganlığı teşvik için köylere 35 kreş açılacak; çocuklar için çok işlevli merkezler ve bakım merkezleri kurulacak; gelir kriterleri temelinde halka ve kreşlere gıda yardımı yapılacak; anneye ikinci doğum için verilen izin 4 aydan 5 aya, üçüncü ve sonraki doğumlar için 6 aya çıkarılacak; her iki ebeveyne de doğum izni (ödenekli) 2 aya çıkarılacak; tam gün eğitim ileri götürülecek.

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Dimitriu bu önlemlerin büyük bölümünün hazırlık çalışmalarının son aşamada bulunduğunu da söyledi. 

 

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Son Güncelleme: 29.09.2021 14:19
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