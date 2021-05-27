banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kapalı turizm merhem olmadı
Kapalı turizm merhem olmadı
“Ankara’ya kendimizi anlatabilmeliyiz…”
“Ankara’ya kendimizi anlatabilmeliyiz…”
Akıncı için tehdit ortadan kalktı mı?
Akıncı için tehdit ortadan kalktı...
Bir numara olmanın yolu
Bir numara olmanın yolu
banner376

Güney Kıbrıs’ta da hayat Haziran'da normale dönüyor

Güney Kıbrıs’ta korona virüsün yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağı, 10 Haziran’dan itibaren sona eriyor.

27 Mayıs 2021 Perşembe 15:30
Güney Kıbrıs’ta da hayat Haziran'da normale dönüyor
banner337

Rum Bakanlar Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda, sokağa çıkma yasağının cumartesinden itibaren gece 1 ile sabah 5 saatleri arasında uygulanması; 10 Haziran tarihinden itibaren ise tamamıyla kaldırılması yönünde karar aldı.
Rum habere kaynaklarına göre, evlerde 1 Haziran tarihinden itibaren, daimi ikamet eden kişiler ve çocuklar dahil olmak üzere, en fazla 20 kişi bulunabilecek. Kapalı alanlara mekan kapasitesinin yüzde 50’si oranında kişi alınabilecek. 
Yeme içme yerlerinin iç mekanlarının yeniden faaliyete geçmesine ise ilgili protokol temelinde izin verilecek. 

banner341
Alınan kararlar çerçevesinde 10 Haziran tarihinden itibaren ise, ilgili sağlık protokolü temelinde gece kulüpleri yeniden açılacak, aynı zamanda özel şirketler ile kamu kurum ve kuruluşlarında fiziksel olarak bulunabilecek kişi sayısıyla ilgili yüzde 50 sınırı kaldırılacak.
Rum Bakanlar Kurulunun aldığı tüm kararların bir kararnameyle düzenleneceği ve 31 Haziran tarihine kadar geçerli olacağı da ifade edildi.
                        
 

banner360
Son Güncelleme: 27.05.2021 15:47
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Sokağa çıkma YasağıGüney Kıbrıs Açılım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
6 yaşındaki çocuğun kanında kokain
6 yaşındaki çocuğun kanında kokain
Derinya Belediyesi, ara bölgenin toplum yararına değerlendirilebilmesi amacıyla öneri
Derinya Belediyesi, ara bölgenin toplum yararına değerlendirilebilmesi amacıyla öneri
Rum Sağlık Bakanlığı binası girişine patlayıcı madde atıldı
Rum Sağlık Bakanlığı binası girişine patlayıcı madde atıldı
Güney Kıbrıs’ta Astrazeneca aşısına yaş sınırlaması
Güney Kıbrıs’ta Astrazeneca aşısına yaş sınırlaması
Eski Rum Bakanlardan Nikos Rolandis hayatını kaybetti
Eski Rum Bakanlardan Nikos Rolandis hayatını kaybetti
Güney Kıbrıs'ta 69 yeni koronavirüs vakası
Güney Kıbrıs'ta 69 yeni koronavirüs vakası
Akel: "Kutlu Adalı cinayetine ilişkin gelişmeler endişe verici"
Akel: "Kutlu Adalı cinayetine ilişkin gelişmeler endişe verici"
Güney Kıbrıs'ta 79 vaka 1 yeni can kaybı
Güney Kıbrıs'ta 79 vaka 1 yeni can kaybı
Güney Kıbrıs’taki eğlence merkezi işletmecileri de kapanma mağduru
Güney Kıbrıs’taki eğlence merkezi işletmecileri de kapanma mağduru
Tatbikatta ciddi yaralanan RMMO subayı hayatını kaybetti
Tatbikatta ciddi yaralanan RMMO subayı hayatını kaybetti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim