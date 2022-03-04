Güney Kıbrıs’ta Covid-19’dan 4 ölü, 2 bin 114 yeni vaka

Yaşamını yitirenlerin 68 ve 83 yaşlarındaki iki erkek ile 79 ve 90 yaşlarındaki iki kadın olduğu açıklandı.
Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, hastaların yüzde 57’sinin aşısız olduğunu da bildirdi.
Son Güncelleme: 05.03.2022 00:18
Güney Kıbrıs’ta koronavirüsten 4 kişi daha hayatını kaybederken 107 bin 650 test sonucunda 2 bin 114 pozitif vaka saptandı.
Yaşamını yitirenlerin 68 ve 83 yaşlarındaki iki erkek ile 79 ve 90 yaşlarındaki iki kadın olduğu açıklandı.
Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, hastaların yüzde 57’sinin aşısız olduğunu da bildirdi.