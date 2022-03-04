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Güney Kıbrıs’ta Covid-19’dan 4 ölü, 2 bin 114 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta koronavirüsten 4 kişi daha hayatını kaybederken 107 bin 650 test sonucunda 2 bin 114 pozitif vaka saptandı.

04 Mart 2022 Cuma 20:30
Güney Kıbrıs’ta Covid-19’dan 4 ölü, 2 bin 114 yeni vaka

Yaşamını yitirenlerin 68 ve 83 yaşlarındaki iki erkek ile 79 ve 90 yaşlarındaki iki kadın olduğu açıklandı.

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Test ve vaka sayısına göre pozitiflik oranının yüzde 1.96 olduğu Güney Kıbrıs’ta hastanede tedavisi süren 137 hastanın 30’unun durumu kritik.

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, hastaların yüzde 57’sinin aşısız olduğunu da bildirdi.

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Son Güncelleme: 05.03.2022 00:18
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