Güney Kıbrıs’ta Covid-19’dan 1 can kaybı, 235 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta bugün Covid-19 kaynaklı bir ölüm vakası daha kayda geçerken, yapılan 52 bin 758 test sonucunda 235 yeni vaka saptandı. Güneyde ölenlerin sayısı 508’e, vaka sayısı da 114 bin 366’ya yükseldi.