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Güney Kıbrıs’ta Covid-19 tedbirlerinde esnekliğe gidildi

Rum Bakanlar Kurulu’nun, koronavirüsün önlenmesi için alınan tedbirlerin gevşetilmesi yönünde bazı kararlar ürettiği belirtildi.

15 Şubat 2022 Salı 15:00
Güney Kıbrıs’ta Covid-19 tedbirlerinde esnekliğe gidildi

Rum Bakanlar Kurulu tarafından üretilen kararlar toplantı sonrasında Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpantelas tarafından açıklandı.

Alınan kararlar neticesinde, 21 Şubat 2022’den itibaren aşı oluşumunu tamamlamayan kişilerin, yeme-içme yerleri, eğlence mekanları, müzik-dans merkezleri, stadyumlara, tiyatrolara, sinemalara, gösteri salonlarına, düğünlere, vaftiz törenlerine, otellere ve turistik konaklama yerlerine giriş yasaklarının kaldırılmasına, girişlerin safepass (24 saatlik antijen test) gösterilmesiyle sağlanmasına; restoran, eğlence merkezleri, müzik-dans mekanları, düğünler, vaftiz törenlerinde yer alacak kişi sayısının, sağlık protokolleri ve yürürlükte olan metre kareye düşen kişi sayısının korunmasıyla, 200’den 250 kişiye; yine benzeri yerlerdeki masa başına düşen kişi sayısının 8’den 12 kişiye, 12 yaşından küçük çocuklar hariç evlerde toplanan kişi sayısının 10’dan 20’ye çıkarılmasına karar verildi.    

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21 Şubat itibarıyla uygulanacak kararlar neticesinde, ayrıca restoran ve eğlence alanlarındaki dans yasağının ve azami kişi sayısının artırılmasına, Sağlık Bakanlığına, paydaşlarla istişarelerde bulunması ve Danışma Komitesi’nin onayının ardından protokolü uygulaması yetkisi verilmesine, ana okul ve okul öncesi eğitim gören 4 yaş ve üzeri çocukların haftada bir mecburi antijen test yaptırmasına;  “test to stay” uygulamasının ana okul ve okul öncesine (bebek bakımı bölümleri hariç), ilk öğretime dahil edilmesine (bu tedbirin uygulanması tarihi ilgili birimlerin, sendikaların ve okul aile birlikleriyle yapılacak istişarenin ardından açıklanacak); ilk ve orta öğretimdeki “test to stay” uygulamasının uzatılmasına; stadyumlardaki doluluk oranının yüzde 70’e; tiyatro, sinema ve gösteri alanlarındaki doluluk oranının yüzde 75’e çıkarılmasına; 28 Şubat itibarıyla akut olmayan olaylarla ilgili ameliyatların yeniden başlamasına;  21 Şubat’tan itibaren, temel hizmetler hariç, hizmet sektöründeki her şirket veya kuruluşun personelinin on-line çalışma oranının yüzde 50’den yüzde 25’e düşürülmesine(bu orana, hastalık geçiren  veya temaslı olan ve karantinada bulunan kişiler de dahildi); bakımevlerinde, çocuk koruma merkezlerinde, geçici sığınma evleri gibi yerlerde çalışan kişilerin, 72 saatlik PCR, 24 saat için geçerli antijen testi, aşı kartı veya hastalığı geçirip iyileştiğine dair belge göstermesinin istenmesine karar verildi.

Bakanlar Kurulu ayrıca mevcut tedbirlerin geçerliliğini 14 Mart’a kadar uzattı.

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Son Güncelleme: 15.02.2022 23:36
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