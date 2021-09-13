Güney Kıbrıs’ta covid-19 manastırlara sıçradı

Larnaka ilçesine bağlı bir manastırda geçtiğimiz gün birçok vaka tespit edildiğini ve bunun sonucunda aşısız olan 6 rahibenin Larnaka Devlet hastanesinde tedavi altına alındığını belirten Rum haber kaynakları, 6 kişiden 3’ünün dün taburcu edildiğini kaydetti.

Söz konusu manastırda bulunan 12 rahibeden 11’inin koronavirüse yakalandığı belirtilen haberde, Limasol hastanesinde tedavi altında olan farklı kiliselerden 3 rahibin durumlarının ise ciddi olduğu ifade edildi.