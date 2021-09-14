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Güney Kıbrıs’ta Covıd-19 kaynaklı 2 ölüm, 126 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta bugün Covid-19 kaynaklı 2 can kaybı daha olurken, 28 bin 536 test sonucunda 126 yeni vaka saptandı.

14 Eylül 2021 Salı 21:00
Güney Kıbrıs’ta Covıd-19 kaynaklı 2 ölüm, 126 yeni vaka

Güneydeki ölü sayısı 534’e, toplam vaka sayısı 118 bin 216’ya çıktı.

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Ölenlerin Baf’ta 73 yaşında ve Lefkoşa’da 70 yaşında iki erkek olduğu kaydedildi.

Güney Kıbrıs’ta hastanelerde tedavi gören 103 Covid-19 hastasından 43’ünün durumunun ciddi olduğu ve hastaların yüzde 79.62’sinin aşısız oldukları da belirtildi.

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Son Güncelleme: 14.09.2021 22:54
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