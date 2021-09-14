Güney Kıbrıs’ta Covıd-19 kaynaklı 2 ölüm, 126 yeni vaka

Güneydeki ölü sayısı 534’e, toplam vaka sayısı 118 bin 216’ya çıktı.
Güney Kıbrıs’ta hastanelerde tedavi gören 103 Covid-19 hastasından 43’ünün durumunun ciddi olduğu ve hastaların yüzde 79.62’sinin aşısız oldukları da belirtildi.
Güney Kıbrıs’ta bugün Covid-19 kaynaklı 2 can kaybı daha olurken, 28 bin 536 test sonucunda 126 yeni vaka saptandı.
Güneydeki ölü sayısı 534’e, toplam vaka sayısı 118 bin 216’ya çıktı.
Güney Kıbrıs’ta hastanelerde tedavi gören 103 Covid-19 hastasından 43’ünün durumunun ciddi olduğu ve hastaların yüzde 79.62’sinin aşısız oldukları da belirtildi.