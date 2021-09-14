Güney Kıbrıs’ta Covıd-19 kaynaklı 2 ölüm, 126 yeni vaka

Güneydeki ölü sayısı 534’e, toplam vaka sayısı 118 bin 216’ya çıktı.

Ölenlerin Baf’ta 73 yaşında ve Lefkoşa’da 70 yaşında iki erkek olduğu kaydedildi.

Güney Kıbrıs’ta hastanelerde tedavi gören 103 Covid-19 hastasından 43’ünün durumunun ciddi olduğu ve hastaların yüzde 79.62’sinin aşısız oldukları da belirtildi.