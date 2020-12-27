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Güney Kıbrıs’ta Covid-19 aşı olma süreci bu sabah başladı

27 Aralık 2020 Pazar 11:47
Güney Kıbrıs’ta Covid-19 aşı olma süreci bu sabah başladı
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GÜNEY KIBRIS’TA COVİD-19 AŞI OLMA SÜRECİ BU SABAH BAŞLADI

Güney Kıbrıs’ta, Avrupa Birliği’nin sağladığı ve dün ilk partisi teslim alınan Covid-19 aşılarının yapılmasına bugün başlandı.

Rum haber kaynaklarına göre, Güney Kıbrıs’ın temin ettiği “Pfizer/BioNTech” aşılarının yapılmasına, bugün saat 08:45’te Limasol’daki “Panayia” isimli huzurevinde başlandı.

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İlk aşıyı, huzurevindeki özel doktor Anastasios Tsiftsis oldu.

Dr.Anastasios Tsiftsis, pandemiye ilişkin sonun başlangıcından söz ederken vatandaşlara, tıpa güvenmeleri ve aşı olmaları çağrısında bulundu. 

“Panayias” huzurevi sahibi Stavros Mina ise yaptığı açıklamada aşı olma sürecinin başlamasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken 45 kişinin aşı olacağını söyledi.

Rum haber kaynaklarına göre , Limasol’daki diğer huzurevlerinde de gün içerisinde aşılar yapılacak.

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