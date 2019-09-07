Güney Kıbrıs’ta Bulunan Veya Bağlantısı Olan 90’dan Fazla Şirket Abd’nin Kara Para İle İlgili Yaptırım Listesinde

Lefkoşa, 7 Eylül 19 : Güney Kıbrıs’ta bulunan veya Güney Kıbrıs ile bağlantısı olan 90’dan fazla şirketin, ABD Maliye Bakanlığı’nın terörle bağlantı ve kara para aklamayla ilgili yaptırım listesinde bulunduğu bildirildi.
(GE/FEZ)
Lefkoşa, 7 Eylül 19 : Güney Kıbrıs’ta bulunan veya Güney Kıbrıs ile bağlantısı olan 90’dan fazla şirketin, ABD Maliye Bakanlığı’nın terörle bağlantı ve kara para aklamayla ilgili yaptırım listesinde bulunduğu bildirildi.
Lefkoşa, 7 Eylül 19 : Güney Kıbrıs’ta bulunan veya Güney Kıbrıs ile bağlantısı olan 90’dan fazla şirketin, ABD Maliye Bakanlığı’nın terörle bağlantı ve kara para aklamayla ilgili yaptırım listesinde bulunduğu bildirildi.
(GE/FEZ)