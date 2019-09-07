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Güney Kıbrıs’ta Bulunan Veya Bağlantısı Olan 90’dan Fazla Şirket Abd’nin Kara Para İle İlgili Yaptırım Listesinde

Lefkoşa, 7 Eylül 19 : Güney Kıbrıs’ta bulunan veya Güney Kıbrıs ile bağlantısı olan 90’dan fazla şirketin, ABD Maliye Bakanlığı’nın terörle bağlantı ve kara para aklamayla ilgili yaptırım listesinde bulunduğu bildirildi.

Güney Kıbrıs’ta Bulunan Veya Bağlantısı Olan 90’dan Fazla Şirket Abd’nin Kara Para İle İlgili Yaptırım Listesinde

Lefkoşa, 7 Eylül 19 : Güney Kıbrıs’ta bulunan veya Güney Kıbrıs ile bağlantısı olan 90’dan fazla şirketin, ABD Maliye Bakanlığı’nın terörle bağlantı ve kara para aklamayla ilgili yaptırım listesinde bulunduğu bildirildi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 10:58
Güney Kıbrıs’ta Bulunan Veya Bağlantısı Olan 90’dan Fazla Şirket Abd’nin Kara Para İle İlgili Yaptırım Listesinde

Lefkoşa, 7 Eylül 19 : Güney Kıbrıs’ta bulunan veya Güney Kıbrıs ile bağlantısı olan 90’dan fazla şirketin, ABD Maliye Bakanlığı’nın terörle bağlantı ve kara para aklamayla ilgili yaptırım listesinde bulunduğu bildirildi.

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Haravgi gazetesi, ABD Maliye Bakanlığı’nın 4 Eylül’de yayınladığı yeni listesinde, Güney Kıbrıs ile bağlantısı bulunan 90’dan fazla şirket bulunmasının dikkat çekici olduğuna işaret etti, Rum Sermaye Piyasası Komisyonu’nun uyarılarına yer verdi.

(GE/FEZ)

Son Güncelleme: 07.09.2019 14:39
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