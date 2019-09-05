Güney Kıbrıs’ta bugüne kadar 15 Batı Nil Virüsü vakası tespit edildi
Güney Kıbrıs’ta bu yıl içerisinde şu ana kadar 15 Batı Nil Virüsü vakası kayda geçirildiği haber verildi.
Güney Kıbrıs’ta bugüne kadar 15 Batı Nil Virüsü vakası tespit edildi
Güney Kıbrıs’ta bu yıl içerisinde şu ana kadar 15 Batı Nil Virüsü vakası kayda geçirildiği haber verildi.
05 Eylül 2019 Perşembe 11:29
İki vakanın tedavisinin sürdüğü, 11 vakanın iyileştiği ve taburcu olduğu, bir kişinin hastaneye yatmadığını, bir kişinin de öldüğünü yazan Haravgi gazetesi, son 10 gün içerisinde ise yeni vaka görülmediğini ekledi.
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