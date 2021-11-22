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Güney Kıbrıs’ta bir milyondan fazla sokak kedisi olduğu tahmin ediliyor

Güney Kıbrıs’taki sokak kedilerinin nüfusunun 1 milyonu geçtiğinin tahmin edildiği ifade edildi.

22 Kasım 2021 Pazartesi 12:30
Güney Kıbrıs’ta bir milyondan fazla sokak kedisi olduğu tahmin ediliyor

Rum kesiminde, sokakta yaşayan başıboş hayvanlarla ilgili problemin büyüdüğünü yazan Fileleftheros gazetesi, Rum Tarım Bakanlığı, Veteriner Dairesi ve hayvan koruma kuruluşlarının bunun farkında olmasına rağmen, hayvanların kısırlaştırılması amacıyla bu problemle mücadele edilmesinin sınırlı noktada kaldığı belirtildi.
Devlet tarafından yılda ortalama 1500 kısırlaştırma operasyonu yapıldığını ve bunlar için ayrılan ödeneğin bugün 75 bin Euro olduğunu yazan gazete, bir grup vatandaşın internet üzerinden, devletin bu ödeneğinin 500 bin Euro’ya çıkarılması için imza topladığını ve şu ana kadar 27 bin imza toplandığını belirtti.
Öte yandan gazete sokak hayvanlarıyla ilgilenen gönüllülerin, hayvanlara kötü davranılması ve hayvanların zehirlenmeleri yüzünden kızgın olduklarını ekledi.

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Politis gazetesinde yer alan bir haberde ise, 18 Kasım’da Oroklini bölgesinde 8 kedinin zehirlenerek öldürüldüğü ve durumun polise şikayet edildiği ifade edildi.
                    
 

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Son Güncelleme: 22.11.2021 15:14
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