Güney Kıbrıs’ta Avrupa Komisyonu kotalı üveyik avı yarın başlıyor

Alithia, Avcılık ve Fauna Dairesi’nin, akıllı telefonlara indirilecek Artemis Cy isimli uygulamayı devreye soktuğunu ve avcıların, vurdukları üveyikleri anında bu uygulamaya kaydetmesini zorunlu kıldığını yazdı.

Habere göre Daire tarafından yapılan açıklamada, üveyik popülasyonu son yıllarda önemli ölçüde azaldığı için Avrupa Komisyonu Güney Kıbrıs’a kota getirdi. 2013-2018 döneminde avlanan üveyik ortalamasının yüzde 50’si kadar yani tahmini 15 bin 756 adet üveyik avlama kotası getirdi. Yarın başlayacak av sezonu, kota daha erken doldurulmazsa 30 Eylül’e kadar sürecek. Avcıların bir av günü içerisinde en fazla 3, sezon boyunca toplam 12 üveyik avlamasına izin veriliyor.