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Güney Kıbrıs’ta aşı tartışmaları

Güney Kıbrıs’taki uzmanların, aşılama programı çerçevesinde 3’üncü doz aşıyı gerekli görmeye başladığı belirtildi. 

13 Mayıs 2021 Perşembe 12:00
Güney Kıbrıs’ta aşı tartışmaları
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  • TAM AŞILI 3 YAŞLI SON ON GÜN İÇERİSİNDE HAYATINI KAYBETTİ
  • HAZİRAN SONUNA KADAR NÜFUSUN YÜZDE 60-65’İNİN AŞILANMASI PLANLANIYOR
  • TOPLAM 384 BİN 639 KİŞİNİN AŞILANDIĞI GÜNEY KIBRIS, AVRUPA ÜLKELERİ ARASINDA 4’ÜNCÜ SIRADA


Fileleftheros gazetesi “Üçüncü Doz Aşıya Gidiyoruz-Tam Aşılı Olan 3 Yaşlı Son On Gün İçerisinde Hayatını Kaybetti” başlıklı haberinde, gerek Güney Kıbrıs’taki gerekse Avrupa’daki verilerin 3’üncü doz aşının yapılmasını gerekli olduğunu gösterdiğini yazdı.
Gazete, AB’da aşı imal eden dört şirketten ikisinin (Pfizer/bionTech ve Moderna), Nisan ayı sonunda yaptıkları açıklamalarda, 6-8 aylık sürenin geçmesiyle antikor düzeyinin önemli ölçüde düştüğüne dikkat çekmişti. 
Habere göre, Rum Sağlık Hizmetleri Örgütü Basın Sözcüsü Haralambos Harilaou yaptığı açıklamada, önceki dönemde yaşlıların hastaneye girişlerinin hemen hemen sıfırlandığını ancak ocak ayında aşı olanların altı aylık sürelerinin dolmaya yaklaştığı son dönemlerde bu durumun değişmeye başladığını ifade etti. 
Harilaou, hastaneye girişlerin dışında tam aşılı 3 yaşlının da son 10 gün içerisinde hayatını kaybettiğine dikkat çekti.
Rum Sağlık Bakanlığı’nın aşılama konularıyla ilgili bilimsel danışmanı Hristos Petru ise yaptığı açıklamada, 3’üncü dozun, aşıların sağladığı korumanın doğal olarak azaldığı zaman takviye niteliğinde olabilmesi ve mutasyonlara karşı etkili olacak yeni nesil aşılar açısından yapılmasının gerekli olduğunu söyledi. 
Bilim Komitesi Başkanı Konstantinos Tsiutis ise bazı inceleme sonuçlarının çıkmaya başladığını ve şirketlerin kendilerinin 3’üncü dozun gerekli olduğundan bahsettiğini söyledi.
Öte yandan Alithia gazetesine göre Rum Sağlık Bakanlığı Bilim Danışma Kurulu üyesi Zoi Dorothea, aşı sonrasında ya da hastalığın ardından elde edilen bağışıklığın kalıcı olmadığına dikkat çekerek, bilim dünyasının uygun ve doğru zamanda en azından bir doz daha aşı yapılması görüşünde olduğunu ifade etti. 


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İLK TUR AŞILAR TAMAMLANIYOR 
Alithia gazetesi, yukarıdaki başlıkla verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’taki aşılama programı çerçevesinde, her yaşa yönelik ilk turun gelecek hafta içerisinde tamamlanacağını yazdı.
Gazete, tüm yaş gruplarına Aşı Portalı çerçevesinde ikinci ve bazı durumlar için üçüncü fırsatın da verileceğini belirtti. 
Habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı önünde,  50-59 ve 60-69 yaş aralığına sahip kişilerle ilgili hâlâ daha aşı başvuruları bulunuyor.
Gazete, aynı haberinde, Haziran ayı sonuna kadar nüfusun yüzde 60-65’inin aşılanmasının planlandığını, bununla birlikte 11 Mayıs tarihine kadar 293 bin 180 (yüzde 39.6) kişinin birinci doz aşıyı aldığını, 91 bin 459 kişinin (yüzde 12.4) ise aşı sürecini tamamladığını yazdı.
Bu bağlamda toplamda 384 bin 639 kişinin aşılandığını yazan gazete Güney Kıbrıs’ın Avrupa ülkeleri arasında (100 kişi başına) 4’üncü sırada yer aldığını belirtti. 

 

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Son Güncelleme: 13.05.2021 12:35
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Aşılama
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