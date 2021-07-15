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Güney Kıbrıs’ta aşı olmayanların işini zorlaştırıyorlar!

Güney Kıbrıs’ta Korona virüs vaka sayılarında gözlemlenen artış sebebiyle uygulanan bazı önlemlerin aşı olmayı reddedenlerin hayatlarının daha da zor hale getirmeyi ve aşı olmalarını teşvik etmeyi amaçladığı bildirildi.

15 Temmuz 2021 Perşembe 12:00
Güney Kıbrıs’ta aşı olmayanların işini zorlaştırıyorlar!

Alithia gazetesi: “Aşısızlara Sıkı Baskı – Çember Daralıyor” başlıkları altında manşetten verdiği haberinde, dün bin 120 yeni vakanın tespit edildiği, bir kişinin ise hayatını kaybettiği Güney Kıbrıs’ta, aşı olmayı reddeden kişilere yönelik önlemlerin git gide daha yoğun bir hal aldığını yazdı.
Gazete, aşı olmayı reddeden kişilerin, anayasal haklar sebebiyle aşı olmaya zorlanamayacaklarını, Rum hükümetinin ise buna karşılık, kişileri aşı olmaya mecbur bırakacak bazı uygulamaları hayata geçirdiğini belirtti.
En önemli ve ciddi uygulamanın kamuda yaşandığını ve Rum Ekonomi Bakanlığı’nın resmi dairelere gönderdiği genelgeyle, SafePass sahibi olmayan kişilerin iş yerlerine kabul edilmemeleri ve iş yerlerine gitmedikleri her günün ise yıllık izinlerinden kesilmesi talimatı verdiğini vurgulayan gazete, sadece kamuda değil özel sektörde de bu yönde kararlar alınmaya başlandığının altını çizdi.
Gazete, aşısız olan kişilerden istenen hızlı testlerin paralı hale getirilmesinin de bir diğer önlem olduğunu belirterek, aşı olmayan kişilerin her birkaç günde bir kendi ceplerinden test parası ödemek zorunda kalmalarının, kişileri aşı olmaya teşvik etmesinin öngörüldüğünü vurguladı.
Haberde, randevusuz aşılamanın da bugün hayata geçirileceği, bu amaçla kurulan aşı merkezlerinin, sadece ilk doz aşısını yaptıracak kişilere hizmet edeceği, önceden birinci doz aşısını olanların ikinci doz aşıların bu merkezlerde yaptıramayacakları ifade edildi.


TEDAVİ GÖRENLERİN SAYISI ARTIYOR

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Gazete bir diğer haberinde ise, dün bin 120 yeni vakayla yeni bir rekor kırılırken, 56 yaşındaki bir kadının ise hayatını kaybettiğini, tedavi görenlerin sayısında da artış olduğunu yazdı.
Dün gerçekleştirilen 62 bin 656 testi sonucunda pozitiflik oranının yüzde 1,79 olarak gerçekleştiğini aktaran gazete, tedavi görmekte olan 164 kişiden 40’ının durumların ise ciddi olduğunu aktardı.
Gazete, söz konusu 40 kişiden 16’sının entübe durumda, ikisinin ise yoğun bakımda olduğunu vurguladı.
Habere göre entübe durumda olanlar arasında 22 yaşında hamile bir kadın da bulunuyor.

 

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Son Güncelleme: 15.07.2021 16:56
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