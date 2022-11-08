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Güney Kıbrıs’ta artan Covid-19 vakaları nedeniyle olağanüstü toplantı yapılıyor

08 Kasım 2022 Salı 12:49
Güney Kıbrıs’ta artan Covid-19 vakaları nedeniyle olağanüstü toplantı yapılıyor

Güney Kıbrıs’ta son günlerde artmaya başlayan Covid-19 vakaları nedeniyle yarın Sağlık Bakanlığı ile epidemiyologların katılacağı olağanüstü toplantı yapılacağı bildirildi.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpandelas’ın, bakanlığın hedefinin yeniden covid-19 tedbirleri almak olmadığını ancak pandeminin henüz sona ermediğini ve kimsenin rahat davranmaması gerektiğini söylediğini yazdı.

Habere göre, Hacıpandelas, pandemi sürecinin gözden geçirilmesi ve ilerleyen aylarda neler yapılacağının belirlenmesi için toplantı yapılacağını kaydederken, gerekli durumlarda özel hastanelerin de Covid-19 vakaları için tahsis edilebileceğini ve yoğun bakım servislerindeki yatak sayısının artırılabileceğini kaydetti.

-Sağlık Bakanlığı 2020 yılından bu yana Covid-19 pandemisi için 200 milyon Euro harcadı

Gazete, bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’nın pandeminin başından bu yana aşı, tedavi, ilaç ve rapid testler için 200 milyon Euro harcadığını yazdı.

Haberde, Sağlık Bakanlığı’nın 2023 yılı bütçesinin artırılarak 1,1 milyar Euro’ya yükseltildiği ifade edildi.

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