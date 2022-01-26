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Güney Kıbrıs’ta ağır koronavirüs bilançosu!

Güney Kıbrıs’ta en çok can kaybı yaşanan gün oldu.

26 Ocak 2022 Çarşamba 21:00
Güney Kıbrıs’ta ağır koronavirüs bilançosu!

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Rum Sağlık Bakanlığı koronavirüs tedavisi gören 64-91 yaş aralığındaki 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Toplam can kayıpları 724'e ulaştı. 
Bugün yapılan 92 bin 276 test sonucunda 2 bin 499 yeni vakaya rastlandı, toplam sayı 243 bin 818'e yükseldi. 
75'inin durumu ciddi, 34'ü entübe olmak üzere 224 hasta tedavi görüyor. 

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Son Güncelleme: 26.01.2022 21:15
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