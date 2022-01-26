Güney Kıbrıs’ta ağır koronavirüs bilançosu!

Rum Sağlık Bakanlığı koronavirüs tedavisi gören 64-91 yaş aralığındaki 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Toplam can kayıpları 724'e ulaştı.

Bugün yapılan 92 bin 276 test sonucunda 2 bin 499 yeni vakaya rastlandı, toplam sayı 243 bin 818'e yükseldi.

75'inin durumu ciddi, 34'ü entübe olmak üzere 224 hasta tedavi görüyor.