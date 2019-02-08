Güney Kıbrıs’ta A gribi paniği

Güney Kıbrıs’ta her geçen gün artış gösteren A gribi (halk arasında bilinen adıyla domuz gribi) vakalarının halk arasında paniğe neden olduğu; ancak Rum Sağlık Bakanlığı’nın, yaptığı açıklamayla halkı yatıştırmaya çalıştığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum Meclisi Sağlık Komitesi’nin Rum Sağlık Bakanlığı’na salgınla ilgili tüm tedbirleri ivedilikle alması çağrısında bulunduğunu ve bu yıl daha saldırgan olan bu virüsle ilgili doktorların, herhangi bir kılavuzu veya aralarında herhangi bir koordinasyon bulunmadığını belirttiklerini yazdı.

Gazete, adli tabip Marios Matsakis’in de, hükümetin salgın olduğunu kabul etmesi gerektiğini söylediğini kaydetti.

Öte yandan Politis gazetesi de, panik olan vatandaşın grip aşısı bulmakta zorlandığını ve eczanelerde grip aşılarının tükendiğini yazdı.

Haberde, aşı siparişinin verildiği ve önümüzdeki günlerde 5 bin aşının eczanelere dağıtılacağı belirtildi.

