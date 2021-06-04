Güney Kıbrıs’ta 83 yeni vaka, 1 yeni can kaybı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 54 bin 217 test sonucunda 83 yeni vaka belirlendi, 92, yaşındaki erkek hasta da hayatını kaybetti.
Hastanede tedavisi süren 52 hastadan 18’inin durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 54 bin 217 test sonucunda 83 yeni vaka belirlendi, 92, yaşındaki erkek hasta da hayatını kaybetti.
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 54 bin 217 test sonucunda 83 yeni vaka belirlendi, 92, yaşındaki erkek hasta da hayatını kaybetti.
Hastanede tedavisi süren 52 hastadan 18’inin durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.