Güney Kıbrıs’ta 75 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 44 bin 513 test sonucunda 75 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, yeni can kaybı olmadı.
Tedavi altında olan 82 hastanın 34'ünün durumunun ciddi olduğu kaydedildi.
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 44 bin 513 test sonucunda 75 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, yeni can kaybı olmadı.
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 44 bin 513 test sonucunda 75 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, yeni can kaybı olmadı.
Tedavi altında olan 82 hastanın 34'ünün durumunun ciddi olduğu kaydedildi.