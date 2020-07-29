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Güney Kıbrıs’ta 7 vakadan 4’ü yine Limasol’dan

Güney Kıbrıs’ta dün 7 yeni koronavürüs vakası belirlenirken 4’ünün yine Limasol bölgesinden olduğuna dikkat çekildi.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 10:45
Güney Kıbrıs’ta 7 vakadan 4’ü yine Limasol’dan
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Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta dün ilk başta 3 yeni koronavirüs vakasının açıklandığını, daha sonra ise 4 vakanın daha tespit edildiği yönünde yeni bir açıklamanın yapıldığını yazdılar.

7 vakadan 4’ünün Limasol bölgesinden olduğunu belirten gazete, Limasol bölgesindeki 4 vakadan 2’sinin daha önce teyit edilmiş vakaların temas zincirinin takip edilmesi neticesinde, diğer 2’sinin ise semptom göstermesi üzerine belirlendiğini yazdı.

Güney Kıbrıs’ta dün belirlenen diğer 3 vakadan birinin, havalimanında test yaptıran Bulgar asıllı bir kişi, diğer ikisinin ise Bulgar asıllıyla oturanlar olduğunu yazan gazete, bu rakamlarla birlikte toplam vaka sayısının 1067’ye çıktığını da belirtti.

ÇALIŞANLARA YÖNELİK TESTLER

Alithia gazetesi bir başka haberinde Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına dayanarak Haziran ayı içerisinde yeniden açılan işletmeler ve iş yerlerindeki 10 bin kadar çalışanın koronavirüsle alakalı kontrol edilmesi programına devam edileceğini yazdı.

Habere göre çalışanlarla ilgili programın 12 Ağustos’a kadar yapılması bekleniyor.

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ÜLKELER LİSTESİ GÜNCELLENDİ

Alithia gazetesi bir başka haberinde ise Güney Kıbrıs’ta 1 Ağustos itibarıyla geçerli olacak ve güncelleştirilen epidemiyolojik tehlike temelindeki ülkeler listesinin açıklandığını yazdı.

Güncelleştirilen liste kapsamında Gürcistan’ın B kategorisinden A kategorisine; Bulgaristan’ın B’den C kategorisine; Cezayir’in B’den C’ye; Birleşik Krallık’ın ise C’den B kategorisine alındığını yazan gazete, B kategorisinde yer alan ülke vatandaşlarının uçuştan 72 saat önce PCR testi yaptırması gerektiğini, C kategorisinde olanların Güney Kıbrıs’a girişlerine sadece belirli kategoriler çerçevesinde izin verildiğini ve 14 günlük karantinanın da mecburi olduğunu anımsattı.

Habere göre kategorilerdeki ülkeler şöyle:

A kategorisi: “AB üyesi ülkeler; Avusturya, Almanya, Danimarka, Yunanistan, Estonya, İrlanda, Letonya, Litvanya, Malta, Macaristan, Polonya, Slovakya, Slovenya, Finlandiya, Schengen ülkelerinden İsviçre, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, üçüncü ülkelerden  Gürcistan, Japonya, Kanada, Yeni  Zelanda, Güney Kore”;

B kategorisi: “AB üyesi ülkeler Belçika, Fransa, İtalya, İspanya, Hırvatistan, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, küçük ülkeler;  Andora, Monako, Vatikan, San Marino, üçüncü ülkelerden; Avustralya, Fas, Tayland, Tunus, Uruguay, Çin Halk Cumhuriyeti, Ruanda”;

C kategorisi: “AB üyesi ülkeler Bulgaristan, Portekiz, İsveç, Lüksemburg, Romanya, üçüncü ülkelerden ise Cezayir, Sırbistan ve Κaradağ.”

 

Son Güncelleme: 29.07.2020 10:55
Anahtar Kelimeler:
Limasol KoronavirüsGüney Kıbrıs Koronavirüs
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