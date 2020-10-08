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Güney Kıbrıs’ta 7 kişinin vatandaşlığı geri alınıyor

Güney Kıbrıs’ta Bakanlar Kurulu’nun, “Kıbrıs Yatırım Programı” çerçevesinde 7 kişiye verilen vatandaşlığın geri alınması için gerekli prosedürün başlatılmasını kararlaştırdığı bildirildi.

08 Ekim 2020 Perşembe 10:25
Güney Kıbrıs’ta 7 kişinin vatandaşlığı geri alınıyor
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Alithia gazetesi, Take Jho Low, Mehdi Ebrahimi Eshratabadi (Tony Newman), Malekşabet Ebrahimi, Sopheap Choeung, Zhang Schumin, Alexander Bondarenko ve Vladimir Stolyarenko’nun vatandaşlığının geri alınacağını yazdı.

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Habere göre Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, söz konusu şahısların vatandaşlıklarının, vatandaşlık talebi esnasında sahte/eksik bilgi beyanında bulundukları için geri alınacağını ve 12 kişi için de, 5 yılın üzerinde hapislik gerektiren ciddi suçlardan aranıp aranmadığına dair soruşturma başlatılacağını kaydetti.

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Son Güncelleme: 08.10.2020 11:24
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Geri Alınan Vatandaşlıklar
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