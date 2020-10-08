Güney Kıbrıs’ta 7 kişinin vatandaşlığı geri alınıyor

Alithia gazetesi, Take Jho Low, Mehdi Ebrahimi Eshratabadi (Tony Newman), Malekşabet Ebrahimi, Sopheap Choeung, Zhang Schumin, Alexander Bondarenko ve Vladimir Stolyarenko’nun vatandaşlığının geri alınacağını yazdı.

Habere göre Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, söz konusu şahısların vatandaşlıklarının, vatandaşlık talebi esnasında sahte/eksik bilgi beyanında bulundukları için geri alınacağını ve 12 kişi için de, 5 yılın üzerinde hapislik gerektiren ciddi suçlardan aranıp aranmadığına dair soruşturma başlatılacağını kaydetti.