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Güney Kıbrıs’ta 67 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte gerçekleştirilen 21 bin 250 test sonucunda 67 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, yeni can kaybı ise yaşanmadı.

21 Haziran 2021 Pazartesi 21:15
Güney Kıbrıs’ta 67 yeni vaka
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Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte gerçekleştirilen 21 bin 250 test sonucunda 67 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, yeni can kaybı ise yaşanmadı.

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Güney Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 73 bin 710'a yükselirken, korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı ise 378'te kaldı.

Tedavisi devam eden 46 hastanın 19'unun durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

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Son Güncelleme: 21.06.2021 23:03
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