Güney Kıbrıs’ta 67 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte gerçekleştirilen 21 bin 250 test sonucunda 67 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, yeni can kaybı ise yaşanmadı.
Tedavisi devam eden 46 hastanın 19'unun durumunun ciddi olduğu kaydedildi.
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte gerçekleştirilen 21 bin 250 test sonucunda 67 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, yeni can kaybı ise yaşanmadı.
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte gerçekleştirilen 21 bin 250 test sonucunda 67 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, yeni can kaybı ise yaşanmadı.
Tedavisi devam eden 46 hastanın 19'unun durumunun ciddi olduğu kaydedildi.