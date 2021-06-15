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Güney Kıbrıs’ta 64 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte gerçekleştirilen 35 bin 729 test sonucunda 64 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, yeni can kaybı ise yaşanmadı.

15 Haziran 2021 Salı 21:30
Güney Kıbrıs’ta 64 yeni vaka
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Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte gerçekleştirilen 35 bin 729 test sonucunda 64 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, yeni can kaybı ise yaşanmadı.

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Güney Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 73 bin 311'e ulaşırken, korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı ise 374'te kaldı.

Rum yetkililer, 32 kişinin tedavi altında olduğu ve bunların 9'unun durumunun ciddi olduğunu belirtti.

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Son Güncelleme: 15.06.2021 21:41
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