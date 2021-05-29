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Güney Kıbrıs’ta 600 bin hızlı teste el konuldu

Rum polisinin, Rum Sağlık Bakanlığı’nın gerekli standartlara sahip olmadığı görülen 1,8 milyon Euro değerindeki 1,2 milyon hızlı antijen testin tedarik edilmesiyle ilgili suçlamalarının araştırılması çerçevesinde, Larnaka’daki “Mafel” şirketinin tesislerinde geçtiğimiz gün arama yaptığı haber verildi.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 12:30
Güney Kıbrıs’ta 600 bin hızlı teste el konuldu
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Rum polisinin, Rum Sağlık Bakanlığı’nın gerekli standartlara sahip olmadığı görülen 1,8 milyon Euro değerindeki 1,2 milyon hızlı antijen testin tedarik edilmesiyle ilgili suçlamalarının araştırılması çerçevesinde, Larnaka’daki “Mafel” şirketinin tesislerinde geçtiğimiz gün arama yaptığı haber verildi.
Buna paralel olarak şirketin konu hakkında bir açıklamada bulunarak, ihalenin kendisiyle olduğunu belirtmesinin ardından, sorumluluğu Çinli tedarikçilere attığını yazan Fileleftheros gazetesi, şirketin Çinliler tarafından dolandırıldığını belirttiğini ifade etti.
Rum polisinin, konuyla ilgili şikâyetlerin ardından Lefkoşa Rum kesimi ve Larnaka’da dört arama emrini yerine getirdiğini yazan gazete, şirkete ait ofis ve depolar ile bir evde arama yapıldığını ve araştırmalar sırasında büyük miktarda belge ile 600 bin hızlı antijen testine emare olarak el konduğunu belirtti.
Haravgi gazetesi de “Mefal Şirketi Sahte Hızlı Testlerle İlgili Olarak Dolandırıcılık Kurbanı” başlıklı haberinde, gerekli standartlara sahip olmadıkları görülen testlerin, Güney Kıbrıs’a AB standartlarına uygun olan diğer onaylı testlerin kutularının içinde geldiğini yazdı.
Gazete, bahse konu testlerin piyasaya sürülmediklerini ekledi.

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EPİDEMİYOLOJİK TABLODA İYİLEŞME
Haravgi gazetesinde yer alan bir haberde ise, Güney Kıbrıs’ta son iki haftalık epidemiyolojik tabloda iyileşme olduğu ve 12-25 Mayıs tarihleri arasında Rum kesiminde 1.941 Covid-19 vakası tespit edildiği belirtildi.
Son iki hafta içerisinde tespit edilen vakaların yaş ortalamalarının 33 olduğunu yazan gazete, son 14 gün içerisinde Rum kesiminde 86 bin 043 PCR testi ile 739 bin 607 hızlı antijen testi yapıldığını ekledi.
                            
 

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Son Güncelleme: 29.05.2021 12:52
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