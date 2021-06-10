Güney Kıbrıs’ta 59 yeni vaka, 4 can kaybı

Güney Kıbrıs’ta bugün Covid 19’dan dolayı 4 kişi hayatını kaybetti. Yapılan 37 bin 664 testle 59 yeni vaka belirlendi.

Rum haber kaynaklarına göre, Güney Kıbrıs’taki vaka sayısı 73 bin 55 olurken, bugün hayatını kaybeden 61, 68, 82 ve 93 yaşındaki 4 kişiyle Covid 19’dan dolayı ölenlerin sayısı 371’e yükseldi.

Hastanede, 17’sinin durumu ciddi, 47 kişi tedavi görüyor.