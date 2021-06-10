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Güney Kıbrıs’ta 59 yeni vaka, 4 can kaybı

Güney Kıbrıs’ta bugün Covid 19’dan dolayı 4 kişi hayatını kaybetti. Yapılan  37 bin 664 testle 59 yeni vaka belirlendi.

10 Haziran 2021 Perşembe 21:00
Güney Kıbrıs’ta 59 yeni vaka, 4 can kaybı
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Güney Kıbrıs’ta bugün Covid 19’dan dolayı 4 kişi hayatını kaybetti. Yapılan  37 bin 664 testle 59 yeni vaka belirlendi.

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Rum haber kaynaklarına göre, Güney Kıbrıs’taki vaka sayısı 73 bin 55 olurken, bugün hayatını kaybeden 61, 68, 82 ve 93 yaşındaki 4 kişiyle Covid 19’dan dolayı ölenlerin sayısı 371’e yükseldi.

Hastanede, 17’sinin durumu ciddi, 47 kişi tedavi görüyor.

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Son Güncelleme: 10.06.2021 21:05
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