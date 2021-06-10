Güney Kıbrıs’ta 59 yeni vaka, 4 can kaybı

Güney Kıbrıs’ta bugün Covid 19’dan dolayı 4 kişi hayatını kaybetti. Yapılan 37 bin 664 testle 59 yeni vaka belirlendi.
Hastanede, 17’sinin durumu ciddi, 47 kişi tedavi görüyor.
Son Güncelleme: 10.06.2021 21:05
Güney Kıbrıs’ta bugün Covid 19’dan dolayı 4 kişi hayatını kaybetti. Yapılan 37 bin 664 testle 59 yeni vaka belirlendi.
Güney Kıbrıs’ta bugün Covid 19’dan dolayı 4 kişi hayatını kaybetti. Yapılan 37 bin 664 testle 59 yeni vaka belirlendi.
Hastanede, 17’sinin durumu ciddi, 47 kişi tedavi görüyor.