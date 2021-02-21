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Güney Kıbrıs’ta 56 bin 791 aşı yapıldı

Güney Kıbrıs’ta, 17 Şubat tarihine kadar toplam 56 bin 79 Covid-19 aşısının yapıldığı belirtildi. 

21 Şubat 2021 Pazar 11:00
Güney Kıbrıs’ta 56 bin 791 aşı yapıldı
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Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Güney Kıbrıs’ta 17 Şubat tarihine kadar toplam 56 bin 791 aşının yapıldığını, bunlardan 32 bin 570’inin ilk dozu aldığını, 19 bin 221’nin ise 2’inci doz aşısını tamamladığı ifade edildi. 
Rum Sağlık Bakanlığı, aşılardan yaklaşık 43 binin, gerek evlerinde gerekse huzurevlerinde kalan yaşlılara yapıldığını da açıkladı.

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Son Güncelleme: 21.02.2021 12:16
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Aşılama
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