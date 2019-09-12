Güney Kıbrıs’ta 51 bin kamu çalışanı var

Güney Kıbrıs’ta Ağustos ayı itibarıyla kamuda 51 bin 486 personelin hizmet ettiği bildirildi.
Haberde, genel rakamlara göre ise, istatistiksel olarak her üç kamu çalışanından birinin geçici olduğuna dikkat çekildi.
Son Güncelleme: 12.09.2019 13:04
Güney Kıbrıs’ta Ağustos ayı itibarıyla kamuda 51 bin 486 personelin hizmet ettiği bildirildi.
Güney Kıbrıs’ta Ağustos ayı itibarıyla kamuda 51 bin 486 personelin hizmet ettiği bildirildi.
Haberde, genel rakamlara göre ise, istatistiksel olarak her üç kamu çalışanından birinin geçici olduğuna dikkat çekildi.