Güney Kıbrıs’ta 51 bin kamu çalışanı var

Güney Kıbrıs’ta Ağustos ayı itibarıyla kamuda 51 bin 486 personelin hizmet ettiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, geçici ve kadrolu kamu çalışanı rakamlarına bakıldığında, kadrolu kamu çalışanı sayısında yüzde 1,2’lik azalma, geçici kamu çalışanı sayısında da yüzde 4,8’lik artış kaydedildiğini yazdı.

Haberde, genel rakamlara göre ise, istatistiksel olarak her üç kamu çalışanından birinin geçici olduğuna dikkat çekildi.